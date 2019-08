Fórmula 1 Mercedes ainda na frente mas Red Bull ‘em jogo’ na Hungria Por

Embora Lewis Hamilton e a Mercedes tenham terminado o primeiro dia de treinos do Grande Prémio da Hungria de Fórmula 1 com o melhor tempo, a Red Bull Racing mostrou estar em ‘jogo’ na prova magiar.

Max Verstappen foi o segundo mais rápido nas duas sessões e Pierre Gasly o mais veloz no treino da tarde, sendo que ambos os casos o holandês e o francês não ficaram muito distante do Campeão do Mundo.

Um pião de Verstappen na primeira sessão talvez tenha contribuído para não ser tão rápido quanto Hamilton, mas o vencedor das provas da Alemanha e da Áustria não se mostra muito preocupado, até porque o percalço matinal teve a ver com experiências que a equipa estava na altura a fazer no RB15 # 33.

“Tentamos muitas coisas; algumas funcionaram, outras não. Não fiquei muito contente com o comportamento do trem dianteiro. No segundo treino o equilíbrio já foi mais satisfatório. É importante efetuar testes durante os treinos livres”, referiu Verstappen.

O holandês está confiante para amanhã: “Estamos um pouco atrás da Mercedes, ainda nos resta um bom bocado, mas também não estamos mal de todo. Somos competitivos, mas vamos esperar pelo veredito das qualificações de sábado.

Da mesma forma Gasly mostra-se satisfeito com o desempenho do seu monolugar, salientando sobretudo as sensações que teve ao volante do Red Bull # 10. “O ‘feeling’ no primeiro treino foi bom. À tarde rodamos menos mas as sensações à chuva foram igualmente satisfatórias. Foi bom fazer algumas voltas à chuva, já que a meteorologia é incerta para o resto do fim de semana”, considerou.

O piloto francês acredita que vai poder ser competitivo no sábado: “O equilíbrio do carro é bom no seco como no molhado. Os Mercedes parecem rápidos, como é habitual. Cabe-nos aproveitar as oportunidades que tivermos”.