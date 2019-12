Mercados de carbono e perdas e danos dividem negociações

Mercado de emissões de carbono e mecanismo de compensação por perdas e danos são os principais temas sem consenso na cimeira do clima da ONU, com várias nações a alertarem que meter nas resoluções a palavra “ambição” não chega.

Num plenário de ponto de situação feito esta manhã em Madrid, onde decorre a 25.ª Conferência das Partes (COP25) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, a presidente da conferência, Carolina Schmidt, exortou as delegações a chegarem a um consenso que ultrapasse “as respostas burocráticas”.

“Precisamos de conseguir resultados concretos para os povos do mundo. As pessoas estão a sofrer nos nossos países, precisamos de soluções concretas, depois de tudo o que passámos, depois do esforço que todos fizeram para estar aqui. Acreditamos neste processo e vamos consegui-lo”, disse a ministra do Ambiente chilena, cujo país preside à COP25.

O ministro do Ambiente da Nova Zelândia, David Parker, afirmou que relativamente aos mercados de carbono, cuja regulamentação é um dos temas-chave da cimeira, há “uma vontade forte de chegar a um resultado que agrade a todas as partes”, referindo que durante a tarde vai haver mais reuniões bilaterais e que na manhã da sexta-feira deverá haver novo rascunho de texto final.

O mesmo se passa relativamente ao chamado Mecanismo de Varsóvia de compensação por perdas e danos causadas pelas alterações climáticas, afirmou a delegação de Granada, que ressalvou que nas negociações tem havido “falta de vontade de procurar verdadeiros compromissos, com países a perderem de vista o objetivo maior e a ignorarem as preocupações dos mais vulneráveis”, entre os quais as nações insulares como Granada.

A Austrália considerou “desapontante” o que chamou de “falta de transparência” nos assuntos sobre os quais falta chegar a consenso, enquanto da delegação da União Europeia surgiram queixas e preocupação sobre a falta de progresso no caminho para resoluções finais.

A delegação indiana manifestou preocupação com o rumo das negociações sobre os dois temas sem acordo, indicando que foram os que suscitaram “os maiores apelos para compromissos negativos” e “falta de progresso numa quantidade de assuntos”.

“Ouvimos palavras de ambição, mas ainda temos um problema: a separação entre o que se diz e o que é realmente preciso. Há tentativas de bloquear a discussão sobre temas financeiros”, referiu o responsável pela delegação indiana, chefiada pelo ministro do Ambiente, Prakash Javadekar.

A COP25, que termina na sexta-feira, deveria ter-se realizado no Chile, mas devido à situação de agitação social no país acabou por ser transferida para Madrid.