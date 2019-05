Menos 36.262 votos em Portugal até às 16:00 face a 2014

Nas europeias de hoje votaram até às 16:00 menos 36.262 pessoas do que nas eleições para o Parlamento Europeu de 2014, apesar de haver este ano mais um milhão de recenseados para eleger os eurodeputados portugueses.

As eleições para o Parlamento Europeu, que decorrem desde as 08:00 de hoje em Portugal, registaram uma afluência às mesas de voto de 23,37 por cento até às 16:00, enquanto há cinco anos, à mesma hora, a percentagem se cifrava em 26,31 por cento, segundo dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

Os eleitores com capacidade eleitoral ativa são no total 10.761.156, quando nas anteriores eleições para o Parlamento Europeu, em maio de 2014, eram 9.696.481.

Aos 23,37 por cento de afluência às urnas correspondem 2.514.882 enquanto os 26,31 por cento registados à mesma hora nas eleições europeias de 2014 correspondem 2.551.144.

Apesar e haver mais 1.064.675 de eleitores face a 2014, às 16:00 de hoje, havia, à mesma hora, menos 36.262 votos, comparativamente com as europeias de há cinco anos.

Quanto aos eleitores comunitários não nacionais, às 16:00, a afluência este ano foi de 20,95 por cento, enquanto em 2014 registou-se uma afluência de 15,82 por cento.

Cerca de 10,7 milhões de eleitores são hoje chamados a eleger os 21 deputados portugueses ao Parlamento Europeu, numas eleições a que concorrem 17 listas.

No primeiro balanço divulgado ao final da manhã pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, tinham votado até ao meio-dia de hoje quase mais 67.000 eleitores face às eleições para o Parlamento Europeu de 2014, apesar de a percentagem de afluência às urnas deste ano ser já inferior às últimas europeias.

À percentagem de afluência às urnas de 11,56 por cento, até às 12:00 de hoje, correspondem 1.243.989 votantes face aos 12,14 por cento de 2014, os quais representam um número real de 1.177.152 votos, uma diferença de 66.837 votantes.

Cerca de 10,7 milhões de eleitores são hoje chamados a eleger os 21 deputados portugueses ao Parlamento Europeu, numas eleições a que concorrem 17 listas.

Votam para as eleições ao Parlamento Europeu cerca de 400 milhões de cidadãos dos 28 países da União Europeia, que elegem, no total, 751 deputados.

Há cinco anos, votaram nas europeias 33,91 por cento de eleitores, pelo que a abstenção foi de 66,09 por cento.