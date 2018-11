Mundo Menino pede desculpa à mãe antes de morrer Por

Uma criança de 5 anos não resistiu a um cancro no fígado e acabou por perder a vida. O menino britânico pediu desculpa à mãe por não ter conseguido resistir à doença.

O pequeno Charlie tinha 5 anos e os últimos dois foram passados a travar uma luta contra um cancro no fígado.

Na sexta-feira, em Lancashire, no Reino Unido, a doença acabou por ‘roubar’ a vida ao menino que, antes de morrer, deixou um desabafo tocante, de acordo com o que revelaram os pais.

O “meu melhor amigo, meu mundo, Charlie, respirou pela última vez. Ele adormeceu nos meus braços”, escreveu a mãe do pequeno Charlie, que há dois anos lutava contra um cancro agressivo no fígado, no Facebook, numa página aberta para recolher donativos para ajudar a família do menino a combater a doença.

“Agora está na hora de voar. Eu estou tão orgulhosa de ti. Lutaste com tanta força. Vou sentir saudades tuas para sempre. Bons sonhos, meu bebé”, acrescentou a mãe de Charlie, numa publicação feita no sábado.

Numa partilha feita nas redes sociais, na última sexta-feira, a mãe de Charlie explicava que o menino, gravemente doente, estava preocupado… com os pais.

“Não sei o que posso fazer mais” e “mãe, desculpa-me por isto”, foram alguns do desabafos do menino.