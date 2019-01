EUA Menino de 3 anos perdido duas noites num bosque foi “ajudado por um urso” Por

Casey Hathaway, o menino de 3 anos que se perdeu num bosque na Carolina do Norte, durante duas noites com temperaturas próximas doz zero graus, disse à tia que foi ajudado por “um amigo”, um… urso negro.

A criança desapareceu da casa dos pais na na terça-feira, tendo sido encontrada apenas na noite de quinta-feira.

De acordo com a tia, Breanna Hathaway, Casey explicou que foi “ajudado por um amigo” nessas duas noites que passou no bosque, sob frio intenso.

“Disse que passou o tempo com um urso”, escreveu a tia: “Deus mandou-lhe um amigo para o proteger. Os milagres acontecem mesmo”.

“O Casey disse que tinha um amigo no bosque que era um urso e que esteve com ele”, acrescentou o comandante da polícia do condado de Craven, Chip Hughes.

É conhecida a presença de ursos negros na região, mas não foi possível confirmar se o menino de 3 anos esteve mesmo acompanhado por um deles.