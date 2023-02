Insólito Menino brincava às escondidas e aparece uma semana depois num país diferente Por

Fahim, um adolescente de 15 anos, estava a brincar às escondidas quando acabou por desaparecer mesmo no Bangladesh. O rapaz só foi encontrado uma semana depois já na Malásia num caso em que se explica com a, velha máxima de estar no “local errado na hora errada”.

A criança tinha sido vista pela última vez no dia 11 de janeiro no Bangladesh, enquanto brincava às escondidas com os colegas.

A dado momento, a brincadeira tornou-se série e foi lançado um alerta para o seu desaparecimento.

E a verdade é que Fahim apenas foi encontrado na Malásia, uma semana depois de ter sido visto na cidade portuária de Chittagong, no Bangladesh.

A criança escondeu-se num contentor e acabou por adormecer, tendo o contentor sido colocado num navio comercial, que tinha como destino a Malásia.

Conta o New York Post que Fahim acabaria por ser encontrado a 17 de janeiro em West Port, na Malásia.

O adolescente estava desidratado e foi encaminhado pelas autoridades da Malásia para um hospital enquanto aguardou a repatriação para o Bangladesh.

¡Increíble! Un niño que estaba jugando a las ‘escondidas’ viajó más de 3 mil kilómetros dentro de un contenedor por 6 días. Se trata de ‘Fahim’, procedente de Bangladesh, quien fue encontrado sorpresivamente por un grupo de trabajadores de un puerto en Port Klang de Malasia👇🏻🧵 pic.twitter.com/9cA7PV4WQT — Última Hora Col (@ultimahorapp) 28 de janeiro de 2023