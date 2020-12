Nas Notícias Menina vai à SIC, elogia Goucha e apresentadores reagem com muito fair-play (vídeo) Por

A guerra de audiências entre a SIC e a TVI proporcionou um momento de fair-play entre rivais graças a Pilar, a menina de 6 anos que está a tornar-se num fenómeno no YouTube.

Depois de já ter ido ao ‘Você na TV’, da TVI, com Manuel Luís Goucha, Pilar foi à ‘Casa Feliz’, o programa da SIC lançado por Cristina Ferreira, que entretanto deixou a estação para regressar, como diretora, à rival de Queluz.

Em conversa com João Baião e Diana Chaves, Pilar foi desafiada a revelar qual o convidado que mais gostou de entrevistar.

“O Goucha”, respondeu a menina.

A referência ao rival, numa altura em que as estações têm trocado picardias por causa das audiências (desde que, no verão, Cristina anunciou que ia sair da SIC para regressar à TVI), foi recebida com muito fair-play por João Baião e Diana Chaves.

“Ele [Goucha] está a fazer o programa ‘no outro lado’, mas quando chegar a casa vai ver e vai mandar-te um beijinho também”, reagiram os apresentadores da SIC.

E assim foi, com o apresentador da TVI a partilhar, no Facebook, o momento transmitido pela SIC.

“Obrigado Pilar. Também adorei falar contigo. Um beijo. Um beijo também para a Diana e para o João”, comentou Goucha.

O canal da menina no YouTube, ‘A minha Pilar’, tem mais de 1900 subscritores.

Veja o vídeo.