Artigo patrocinado Melhores Destinos de Aventura à Vela no Mundo Por

Cenários de tirar o fôlego, culturas vibrantes e iguarias deliciosas são apenas algumas das coisas que você pode encontrar em uma aventura de vela ao redor do mundo. Alugar um veleiro é uma das melhores formas de conseguir uma experiência única do estilo de vida destes destinos deslumbrantes.

Se você gosta de caminhar, mergulhar, conhecer a história antiga ou apenas sentar e assistir a um belo pôr do sol, nossa lista dos melhores lugares para velejar no mundo pode ajudá-lo a escolher para onde ir em sua próxima aventura no mar.

AS GRANADINAS, CARIBE

As Granadinas são um arquipélago localizado em seis milhas do sul do Caribe nas Índias Ocidentais. Elas são famosas por suas praias brancas intocadas e oferecem condições ideais de navegação para quem deseja explorar as águas azul-celeste do Mar do Caribe. Navegue até Spring Bay ou aprecie algumas das paisagens de tirar o fôlego que forneceram o cenário perfeito para várias cenas dos filmes Piratas do Caribe. A região tem 32 ilhas (nove das quais são habitadas), então há sempre algo novo para descobrir.

ILHAS GREGAS, MEDITERRÂNEO

Com inúmeras ilhas para escolher, há muitos portos únicos e interessantes que você pode visitar nas ilhas gregas. Há mais de 300 dias de sol por ano na região e muito para ver e fazer. De dia, você pode encontrar um local isolado para nadar ou explorar as aldeias caiadas de branco e ruínas antigas e à noite aproveitar um banquete de polvo, souvlaki e baklava. À medida que cada dia termina, você terá a oportunidade de testemunhar alguns dos melhores pores do sol do mundo direto da água.

GALÁPAGOS, EQUADOR

Essas ilhas vulcânicas abrigam alguns dos animais selvagens mais raros do mundo, muitos dos quais inspiraram a Teoria da Evolução de Charles Darwin. Leões marinhos, iguanas, tartarugas gigantes, atobás de patas azuis e muitas outras espécies podem ser encontradas aqui. Navegue pelas ilhas e aprecie paisagens de tirar o fôlego, ou mergulhe nas águas cristalinas e veja uma vida marinha fantástica. Apenas lembre-se de andar com cuidado… pois a região é protegida.

ZANZIBAR, TANZÂNIA

Zanzibar, uma ilha no Oceano Índico, é rica em história. Já serviu como posto comercial para o mundo árabe e é apelidado de Ilha das Especiarias. Uma vez lá, você encontrará muitas vistas e pontos turísticos encantadores, incluindo um antigo palácio, uma casa de banhos persa e a Cidade de Pedra esperando para ser explorada. Em julho você pode experimentar o Festival Internacional de Cinema de Zanzibar, que tem uma programação variada com oficinas de cinema e uma exposição de arte. Zanzibar tem muitas atividades culturais e paisagens deslumbrantes a oferecer. As águas claras também são perfeitas para mergulhar e velejar, com uma temperatura média de 27°C durante todo o ano.

POLINÉSIA FRANCESA, PACÍFICO SUL

A Polinésia Francesa, um grupo de ilhas no Oceano Pacífico Sul, se estende por 2.000 quilômetros quadrados, uma área do tamanho da Europa Ocidental. A região possui 118 ilhas (67 são habitadas), sendo a maior delas Taiti com suas espetaculares cachoeiras. Aqui você pode seguir os passos do capitão James Cook, que explorou a ilha no século XVIII, e conhecer as belas praias de areia preta do Taiti. A cultura descontraída e os belos arredores tornam a área um lugar fantástico para navegar e aproveitar tudo o que as ilhas têm a oferecer.

ILHAS WHITSUNDAY, AUSTRÁLIA

As 74 ilhas, conhecidas coletivamente como Ilhas Whitsunday, estão localizadas ao lado da Grande Barreira de Corais no Mar de Coral (uma das sete maravilhas naturais do mundo). As águas cristalinas da região abrigam peixes tropicais e tartarugas marinhas e oferecem muitas oportunidades para mergulho. Você pode navegar sob céus sem nuvens e aproveitar tudo o que a região tem a oferecer, incluindo a praia de Whitehaven, considerada uma das melhores do mundo.