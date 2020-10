Economia “Meio Novo Banco já está na TAP” Por

Paulo Rangel, do PSD, avisou que a TAP “vai ser um Novo Banco”, depois de ontem o primeiro-ministro, António Costa, ter defendido que a empresa presta “serviço público”.

“É espantoso como se metem 1200 milhões de euros na TAP e agora já se prevêem mais 500 milhões… Meio Novo Banco já está na TAP, é preciso perceber isto”, alertou o eurodeputado eleito pelo PSD, ao comentar na TVI24 a entrevista que Costa tinha acabado de dar à estação.

“A TAP não faz serviço público nacional, o primeiro-ministro que não venha… Eu estou no Porto e estou a voar todos os dias para Bruxelas, sei muito bem o que é que a TAP está a fazer no Porto: é zero, não está a fazer rigorosamente nada”, frisou,

O social-democrata deixou um exemplo para reforçar o argumento: “Há cinco ou seis anos, quando a TAP acabou com os voos diretos para Bruxelas, na mesma semana a Brussels Airlines passou a ter dois voos por dia”.

“Esta ideia de que a TAP não é rentável é uma história da carochinha que foi inventada, talvez por interesses que têm a ver com o novo aeroporto de Lisboa, não sei quais são os interesses”, afirmou Paulo Rangel.

Colocando-se ao lado de várias figuras do Norte e do Algarve, com Rui Moreira (presidente da Câmara do Porto) à cabeça, o eurodeputado insistiu que a TAP “vai ser um novo Novo Banco”

“Façam o que quiserem à TAP, mas em vez de gastarem todo esse dinheiro com a TAP peguem numa parte e dêem aos aeroportos de Faro e do Porto e a TAP deixa de operar lá, não há problema porque a TAP praticamente não existe em Faro e no Porto queremos companhias que prestam serviço público”, concluiu.