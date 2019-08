Medvedev entra no ‘top 5’ mundial do ténis, Pedro Sousa sobe 23 lugares

O russo Daniil Medvedev, vencedor do torneio Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, no domingo, ascendeu ao quinto lugar do ‘ranking’ mundial de ténis, hoje atualizado e no qual Pedro Sousa subiu 23 lugares, para 125.º.

Medvedev, de 23 anos, que nunca tinha vencido um torneio de categoria Masters 1000, subiu três posições e figura pela primeira vez entre os cinco primeiros da tabela liderada pelo sérvio Novak Djokovic, que foi eliminado pelo ucraniano nas meias-finais de Cincinnati.

A uma semana do arranque o US Open, quarto e último torneio do Grand Slam do ano, o espanhol Rafael Nadal, o suíço Roger Federer e o austríaco Dominic Thiem continuam a ocupar as posições imediatas.

João Sousa mantém o 43.º posto e continua a ser o melhor português, enquanto Pedro Sousa, vencedor do torneio ‘challenger’ de Meerbusch, na Alemanha, subiu 23 lugares e instalou-se na 125.ª posição.

Na classificação feminina, a mudança mais relevante teve como protagonista a norte-americana Madison Keys, que ganhou em Cincinnati e saltou para o 10.º lugar, progredindo oito posições.

A japonesa Naomi Osaka, que abandonou aquele torneio nos quartos de final, com queixas no joelho esquerdo, conservou a liderança, à frente da australiana Ashleigh Barty e da checa Karolína Pliskova.