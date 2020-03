Nas Notícias Medidas excecionais promulgadas 24 horas depois de serem aprovadas na AR Por

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou hoje a proposta de lei do Governo que determina medidas excecionais e temporárias de resposta ao novo coronavírus, um dia depois de ser aprovada pelo parlamento.

A nota sobre a promulgação foi publicada hoje no “site” da Presidência da República.

A proposta de lei do Governo que “aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19” foi viabilizada com os votos a favor de PS, PSD, BE, CDS-PP, PAN, Iniciativa Liberal e Chega e a abstenção do PCP, PEV e da deputada não inscrita Joacine Katar Moreira.