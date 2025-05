Nas Notícias Médicos reforçam importância do diagnóstico precoce das doenças inflamatórias do intestino Por

Dia Mundial das Doenças Inflamatórias do Intestino assinala-se a 19 de maio.

A Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia (SPG) está a promover uma campanha nacional de consciencialização para as Doenças Inflamatórias do Intestino (DII), que afetam mais de 25 mil pessoas em Portugal.

Esta iniciativa surge no âmbito das comemorações do Dia Mundial das DII, assinalado a 19 de maio, e reforça a urgência de um diagnóstico mais rápido, de um acesso mais equitativo e de um acompanhamento contínuo e multidisciplinar.



Segundo Marília Cravo, vice-presidente da SPG, “o diagnóstico destas doenças ainda demora, em média, dois anos”.

“O acesso atempado a consultas de Gastrenterologia, exames como colonoscopias ou ressonâncias e a monitorização rigorosa da resposta terapêutica continua a ser um entrave grave para evitarmos formas avançadas e complicadas destas doenças. Apesar dos avanços significativos no tratamento, sobretudo com os fármacos biológicos, subsistem dificuldades no acesso aos cuidados”, diz.



A campanha inclui o lançamento de um podcast intitulado “Vamos falar de DII”, que conta com sete episódios, e aborda temas tais como a prevalência e fatores de risco das DII, a nutrição, o estilo de vida, a saúde mental, o tratamento e a cirurgia. O primeiro episódio já está disponível.

O que são as doenças Inflamatórias do Intestino

As Doenças Inflamatórias do Intestino incluem a Doença de Crohn e a Colite Ulcerosa. Estas doenças envolvem o tubo digestivo, manifestando-se habitualmente com diarreias crónicas, sangue nas fezes, dores abdominais, falta de apetite e emagrecimento.