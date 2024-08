Médicos aconselham estilo de vida saudável para prevenir doenças hepáticas no verão

A Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado (APEF) está a promover uma campanha de consciencialização para a prevenção das doenças hepáticas, com o mote “O seu fígado não está de férias”. Esta iniciativa tem como objetivo chamar a atenção da população para a necessidade de manter um estilo de vida saudável no verão, por forma a prevenir as doenças do fígado.

“As férias são frequentemente associadas a momentos de relaxamento, onde temos tendência a desculpar comportamentos pouco saudáveis. No entanto, é crucial lembrar que todas as nossas ações afetam o nosso organismo, particularmente o fígado. As pessoas podem e devem divertir-se, mas é importante ter em mente que a saúde não faz pausas”, aconselha Arsénio Santos, presidente da APEF.

O médico sublinha a importância do fígado para o corpo humano, alertando que inflamações ou lesões neste órgão podem comprometer as suas funções e levar a várias complicações, tanto a curto como a longo prazo.

“As doenças hepáticas mais frequentes são as causadas pelas hepatites virais B e C, pela esteatose ou fígado gordo e pelo consumo de álcool. Mesmo durante as férias, é fundamental adotar hábitos saudáveis e não descuidar a avaliação regular do seu estado de saúde. A prevenção é a chave para combater estas doenças: faça exercício físico regularmente; mantenha uma dieta equilibrada e nutritiva; evite o consumo de álcool e drogas; evite comportamentos sexuais de risco, use preservativo; não partilhe seringas nem objetos de higiene pessoal; lave as mãos com regularidade, especialmente antes das refeições e após utilizar a casa de banho”, afirma Arsénio Santos.

E conclui: “Se planeia viajar e tem uma doença do fígado já diagnosticada, não se esqueça de levar os seus medicamentos e siga as instruções do seu médico. Utilize as férias para adotar hábitos saudáveis e cuidar de si. Seja amigo do seu fígado!”

A campanha “O seu fígado não está de férias” decorrerá durante todo o verão e estará presente nas redes sociais da APEF.

Sobre a APEF

A Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado (APEF) é uma associação científica, sem fins lucrativos, que congrega profissionais do setor da saúde que se interessem pelas doenças do fígado e das vias biliares.