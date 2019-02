Média negativa a Matemática em quase 40% das escolas nos exames do secundário

Quase 40 por cento das escolas ‘chumbaram’ a Matemática no passado ano letivo, piorando os resultados em comparação com 2017, de acordo com os dados dos exames nacionais do secundário divulgados pelo Ministério da Educação.

Em 620 escolas e quase 32.500 exames, houve 383 estabelecimentos que conseguiram uma média no exame nacional de Matemática igual ou superior a 10 valores, o que corresponde a 61,77 por cento do total de escolas que fizeram este exame em 2017-2018, contra quase 75 por cento de escolas que em 2016-2017 conseguiram um resultado positivo.

Segundo uma análise da Lusa aos dados dos resultados dos exames nacionais em 2018 divulgados pelo Ministério da Educação, no topo da lista das escolas com melhor resultado nesta prova, estão cinco colégios privados, com a Academia de Música de Santa Cecília, em Lisboa, a liderar nos resultados a Matemática, com uma média em exame de 17,74 valores, acima da classificação interna final (CIF, que traduz a avaliação do professor ao trabalho do aluno ao longo do ano) de 17 valores.

Seguem-se o Colégio Campo de Flores, em Almada, o Colégio Nova Encosta, em Paços de Ferreira, o Colégio da Rainha Santa Isabel, em Coimbra e os Salesianos do Estoril, em Cascais.

A melhor escola pública a Matemática surge em 6.º lugar na lista: a Escola Básica e Secundária Pedro Álvares Cabral, em Belmonte, Castelo Branco, obteve uma média em exame de 15,44, mais de dois valores acima da CIF de 13,13 valores.

Entre os piores resultados no exame nacional de Matemática, há escolas que apresentam médias em exame abaixo dos cinco valores, colocando os resultados na prova quase 10 valores abaixo da média da CIF dos seus alunos.

Em termos distritais, Lisboa e Porto lideram em número de provas realizadas, mas Coimbra regista a média mais alta, com 11,74 valores.

A média mais baixa pertence às escolas portuguesas no estrangeiro, que ficaram algumas centésimas abaixo dos nove valores.

Em território nacional, Portalegre, Região Autónoma dos Açores, Bragança, Região Autónoma da Madeira e Évora são as regiões com médias negativas a Matemática, entre os 9 e 9,9 valores.

– QUADRO DAS MELHORES E PIORES ESCOLAS A MATEMÁTICA

Escola Distrito Média Exame ( por cento) Média Exame (Valor) Média CIF

Academia de Música de Santa Cecília Lisboa 177,375 17,7375 17

Colégio Campo de Flores Setúbal 167,1851852 16,71851852 15,37037037

Colégio Nova Encosta Porto 161,7894737 16,17894737 16,15789474

Colégio da Rainha Santa Isabel Coimbra 156,0735294 15,60735294 15,91176471

Salesianos do Estoril – Escola Lisboa 155,172043 15,5172043 15,43010753

Escola Básica e Secundária Pedro Álvares Cabral, Belmonte Castelo Branco 154,375 15,4375 13,125

Colégio Nossa Senhora do Rosário Porto 153,3444444 15,33444444 17,46666667

Colégio Bartolomeu Dias Lisboa 152,7586207 15,27586207 13,65517241

Colégio de Santa Doroteia Lisboa 152,54 15,254 15,58

Escola Básica e Secundária Fontes Pereira de Melo Porto 150,4 15,04 18

Colégio D. Filipa Lisboa 59 5,9 13,5

Escola Básica e Secundária de Nordeste R. A. Açores 57,28571429 5,728571429 11,57142857

Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral R. A. Madeira 56,60714286 5,660714286 13

Externato Académico Porto 53,28 5,328 13,32

Escola Básica e Secundária de Idães Porto 51,86666667 5,186666667 12,6

Escola Secundária José Cardoso Pires Lisboa 51,6 5,16 11,5

Escola Básica e Secundária de Santo António Setúbal 49,64705882 4,964705882 13,88235294

Escola Básica e Secundária Gomes Teixeira, Armamar Viseu 48,66666667 4,866666667 14,125

Escola Portuguesa da Guiné-Bissau Estrangeiro 44 4,4 11

Escola Secundária de Alcácer do Sal Setúbal 42,38888889 4,238888889 12,94444444