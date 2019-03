Fórmula 1 McLaren também remove apoio de tabaqueira Por

À imagem do que sucedeu com a Ferrari, também a McLaren decidiu colocar menções a um apoio que tem de uma tabaqueira.

Se no caso da equipa de Maranello se tratou de suspender – ainda que apenas para Melbourne – os dizeres da campanha Misson Winnow, na situação da formação de Woking foi fazer o mesmo com a American British Tobacco (BAT).

A BAT e a McLaren tinham feito um acordo para a campanha ‘A Better Tomorrow’ (um melhor amanhã), mas por via das ameaças das autoridades australianas também decidiu retirar esses dizeres, substiuindo-os por um patrocinador novo só para o primeiro Grande Prémio de F1 da época, o da norte-americana 7-Eleven.

Os jornais espanhóis Marca e AS garantem que tanto a ‘Misson Winnow’ com a ‘Better Tommorrow’ estarão de regresso aos novos monolugares da Ferrari e da McLaren no Grande Prémio do Bahrain. Fonte ligada à BAT já disse que a empresa vai estudar melhor “as leis e os regulamentos dos países que recebem” os Grandes Prémios.