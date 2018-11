Fórmula 1 McLaren ‘rouba’ projetista à Toro Rosso para ser mais competitiva Por

A McLaren anunciou que a sua ‘batalha’ com a Toro Rosso para garantir os serviços de James Key foi resolvido e que o projetista britânico se juntará à equipa de Woking durante a próxima época.

Key deixará o seu cargo na formação de Faenza em julho de 2019 e irá fazer parte da McLaren depois disso.

Na sexta feira, no Abu Dhabi – onde decorre o último Grande Prémio de Fórmula 1 deste ano – Zak Brown, o presidente da McLaren, tinha indicado que o assunto estava resolvido, dizendo: “O James estará connosco no próximo ano”. No entanto não tinha clarificado em que altura isso iria acontecer.

James Key tinha um contrato a longo prazo como diretor técnico da Toro Rosso, e por isso a McLaren terá tido um período de negociações com a equipa liderada por Franz Tost para que o técnico britânico fosse libertado parcialmente das suas obrigações contratuais.

Atualmente a McLaren atravessa uma das maiores crises de resultados da sua história, ocupando habitualmente as últimas posições nas provas mais recentes, com Fernando Alonso a ‘remar contra a maré’, quando pontua ou se qualifica para a terceira sessão.

Referindo-se a James Key, Zak Brown destaca o talento do projetista, cuja carreira na F1 começou pela Jordan, mas que também passou pela Midland, Spyker e Sauber. Na Toro Rosso está desde 2012.

“Recrutamo-lo porque pensamos que tem imenso talento. Pat Fry e Andrea Stella e toda a equipa de design trabalham bastante bem em conjunto, e esta contratação é parte de uma jornada de recuperação, tendo as pessoas certas nos lugares certos e não acontece do dia para a noite. Por isso estamos contentes que ele comece a trabalhar connosco, mas não terá qualquer peso ou qualquer comunicação relativamente ao carro que teremos em 2019”, fez saber o CEO da McLaren.