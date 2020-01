McLaren revela primeiras imagens do seu novo F1 em ‘banco de ensaios’

A McLaren completou hoje o seu primeiro teste do seu novo monolugar de Fórmula 1 para 2020 – o MCL35 – com o motor a funcionar em ‘banco de ensaios’.

Esta primeira oportunidade de ouvir o ‘cantar’ do motor Renault do novo carro não foi perdida pelo presidente da marca de Woking, Zak Brown, e pelo diretor da equipa, Andreas Seidl.

O novo carro de F1 da McLaren será revelado na sede da equipa a 13 de fevereiro, mas a escuderia britânica quis registar o momento e partilhá-lo um pouco no twitter.

Convém lembrar que esta será a última época de associação da formação de Woking com a Renault, já que a Mclaren assinou um novo contrato para receber as unidades de potência da Mercedes a partir de 2021.

Para já fica o som do motor do novo MCL35.

— McLaren (@McLarenF1) January 29, 2020