Fórmula 1 McLaren retira-se do GP da Austrália de F1 devido a caso de Covid-19 Por

A McLaren anunciou que se retirava do Grande Prémio da Austrália de Fórmula 1, devido a um caso de coronavírus entre um membro do seu ‘staff’.

Embora se tenha deslocado a Melbourne – onde este fim de semana tem lugar a primeira prova do campeonato de 2020 – a equipa de Woking fez saber que não tomará parte no evento.

“A McLaren confirmou que se retira do Grande Prémio da Austrália de Fórmula 1 de 2020 na sequência de um teste positivo a coronavírus de um membro da equipa. Esse membro testou positivo e isolou-se assim que começou a mostrar sintomas, e será agora tratado pelas autoridades locais”, refere um comunicado da McLaren.

No mesmo documento afirma-se também: “A equipa preparou-se para esta eventualidade e está em curso um apoio ao seu funcionário e entrará agora num período de quarentena. A equipa está a cooperar com as autoridades locais para colaborar nas investigações e análises”.

Zak Brown, presidente da McLarem, e o diretor da equipa, Andreas Seidl, informaram os promotores da Fórmula 1 e a Federação Internacional do Automóvel (FIA) na noite de quarta-feira.

Na sequência de suspeitas de coronavírus várias pessoas no ‘paddock’ do Circuito de Albert Park foram submetidas a testes a Covid-19, uma vez que havia a suspeita que outros membros da McLaren e também da Haas, pudessem ter contraído a doença. Mas na equipa norte-americana todos os testes foram declarados negativos.