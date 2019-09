Fórmula 1 McLaren quer perceber os problemas que ditaram o duplo abandono na Bélgica Por

A equipa McLaren ‘digeriu’ mal os problemas técnicos que causaram os abandonos de Carlos Sainz Jr e Lando Norris no Grande Prémio da Bélgica.

Esta situação levou mesmo a equipa de Woking a exigir mais ‘transparência’ em relação aos propulsores fornecidos pela Renault, numa mensagem explícita ao construtor francês.

Para a situação de Norris foi mais duro que para Sainz Jr, na medida em que o britânico seguiu na quinta posição praticamente durante toda a corrida até que na última volta se viu obrigado a parar em plena reta da meta, provocado a situação de bandeiras amarelas em que terminou a prova.

O novo diretor da McLaren, Andreas Seidl, não deixou passar o problema sem um forte ‘desabafo’, expressando a intenção da equipa entender o que sucedeu em Spa-Francorchamps.

“É uma desilusão para nós ter dois abandonos, com um dos pilotos a nem sequer conseguir tomar parte na partida para a corrida. Ao mesmo tempo a situação tem a ver com a Renault”, afirmou o alemão, antigo responsável da Porsche no ‘Mundial’ de Resistência.

Seidl refere apesar do empenho que a marca do losango tenha na F1, isso não esconde a frustração que se viveu na McLaren após este duplo abandono: “A Renault fez um grande esforço ao trazer atualizações às suas unidades de potência ao longo da época, o que foi encorajador. Mas é claro que é uma deceção ter todas estas penalizações e desistências nas corridas”.

“É importante ter uma relação e transparência aqui, e temos de analisar os problemas para tentar resolvê-los juntos”, referiu o homem que dirige a equipa de Woking, que garantiu que este revés em Spa-Francorchamps não significará forçosamente que a McLaren não vá usar a última atualização do motor Renault.

“Primeiro temos de esperar. Não acho que esteja relacionado. Depois, e como já disse, antes de especularmos temos de perceber o que se passou. Não acho que esteja relacionado com uma atualização do motor”, referiu ainda Andreas Seidl.