Fórmula 1 McLaren do ‘lado de dentro’ é outra coisa para Lando Norris Por

Charles Leclerc pode ter sido a grande revelação da Fórmula 1 em 2018, mas outro piloto vindo da F2 dá que falar. Lando Norris é um dos jovens que se seguem na disciplina máxima do automobilismo.

Tendo participado no primeiro dos dois dias de testes da Pirelli no Abu Dhabi, o jovem britânico, que substitui Stoffel Vandoorne em 2019, pôde desfrutar do atual McLaren MCL33 e trabalhar com a equipa de Woking durante toda uma jornada

Norris revelou que tudo é um pouco diferente quando se passa a piloto de corridas: “Foi certamente diferente. Penso que não foi tanto pela pressão, mas faz pensar um pouco mais que se fazem para o meu bem e que serão mesmo benéficas para o próximo ano”.

“Tudo vai ajudar. É muito mais para mim: trabalhar com a equipa, os engenheiros tentando criar alicerces em redor de mim. Concentrei-me mais fazer o melhor para mim e não tanto para os outros”, enfatiza o vice-campeão da Fórmula 2.

Lando Norris admite que agora, que tem a competição que disputou este ano terminada consegue fazer turnos longos. Um trabalho do qual se vai ainda habituar a fazer como rotina: “Ainda há muitas coisas a fazer, como turnos mais longos, mas os procedimentos de partida, sentir a degradação dos pneus, algo que nunca experimentei”.

“Fiz jornadas completas como esta em Budapeste e Barcelona, mas em nenhum desses lugares senti a degradação dos pneus. Será provavelmente a coisa que mais quis fazer aqui. Perceber até que ponto podia ir até ter de regressar às boxes”, conclui o jovem piloto britânico.