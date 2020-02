Fórmula 1 McLaren desvenda o novo MCL35 Por

A McLaren é a mais recente equipa de Fórmula 1 a revelar a sua ‘arma’ para o Campeonato do Mundo de 2020; o MCL35.

O novo monolugar que Carlos Sainz Jr e Lando Norris vão tripular na próxima época foi divulgado via internet, como já sucedeu com outras formações do pelotão da disciplina máxima do automobilismo.

Tal como o seu antecessor o novo carro mantém a cor laranja papaia combinada com partes em azul, que é cor dos fatos dos pilotos, sendo implicou um forte “investimento de tempo e energia no design”, segundo Andreas Seidl.

O diretor da escuderia de Woking referiu que “a conceção do MCL35” também significou empenho por parte de toda equipa, de modo “a estar pronto para ir para a pista nos testes de inverno”.

“Segui de perto o processo de criação do MCL35 este inverno, e sei o esforço e a paixão que foram colocados nele”, reagiu por sua vez Sazin Jr, sublinhando: “Muitos esperam que esta seja uma época que espera transição para novos regulamentos, mas a McLaren fez um ‘reset’ depois do Grande Prémio do Abu Dhabi, para melhorar cada detalhe do carro”.

“O desempenho do ano passado foi uma grande fonte de motivação, mas também nos lembra que o combate é muito duro no meio do pelotão. Não podemos repousar em 2020se queremos reduzir a diferença para as equipas de tipo”, acrescentou o espanhol.

Já Lando Norris destacou a decoração, que “agradará aos fãs”, mostrando-se “ansioso de assumir o volante”, e lembrou: “A minha primeira época foi uma experiência incrível e aprendi muito com a equipa e com Carlos. Sinto-me mais confiante como piloto e no retorno que posso dar aos engenheiros”.

“Ainda não determinamos os objetivos para este ano e sabemos que será difícil manter a nossa posição, mas estou impaciente para que nos comparemos com os nossos adversários”, concluiu o jovem britânico.