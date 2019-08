Motores McLaren assume compromisso para o Campeonato IndyCar Por

A McLaren decidiu participar no Campeonato IndyCar da próxima época em associação com a Schmidt Peterson Motorsport.

O passo parece óbvio; permitir a Fernando Alonso uma nova possibilidade de êxito na mais importante disciplina de monolugares e evitar a situação que se verificou nas 500 Milhas de Indianápolis, quando a formação de Zak Brown tentou, sem sucesso, a qualificação para a prova, quando alinhou com uma estrutura própria.

Neste projeto Sam Schmidt e Ric Peterson assumem as ‘rédeas’, num claro reconhecimento por parte da McLaren da capacidade da sua equipa numa disciplina tão específica como é a IndyCar Series.

A Schmidt Peterson alinhará no campeonato de 2020 com dois monolugares Dallara Chevrolet, com a McLaren a emprestar o seu ‘know-ow’ tecnológico e suporte técnico e comercial.

“A IndyCar faz parte da McLaren desde os seus primeiros na competição e a disciplina cresceu imenso e não apenas na América do Norte. Pensamos ajudar-nos muitamento. Sam Schmidt e Ric Peterson construiram fundações sólidas e nós contamos enfrentar uma nova etapa”, afirmou Zak Brown.

Neste projeto Gil de Ferran representará a McLaren, ainda que a equipa não tenha confirmado oficialmente que Fernando Alonso seja um dos dois pilotos a enfrentar a próxima época. Atualmente a Schmdit Peterson tem ao seu serviço o canadiano James Hinchcliffe e o sueco Marcus Ericsson, antigo piloto da Sauber na Fórmula 1.