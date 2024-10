Tecnologia MB Way alcança seis milhões de utilizadores Por

São já seis milhões os utilizadores que usufruem diariamente das inúmeras vantagens do MB WAY. Os números comprovam mais uma vez que este é o serviço preferido de quem utiliza apenas o telemóvel para fazer compras, transferências imediatas e levantamentos, entre outros pagamentos.

Este crescimento reflete o impacto positivo que o MB WAY continua a garantir no dia a dia de milhões de utilizadores e na digitalização da economia. Em média, por mês, são mais de 70 milhões de operações, incluindo compras físicas e online, pelos mais de 10 milhões de cartões adicionados na plataforma.

É possível utilizar o MB WAY para fazer compras em cerca de 420 mil terminais de pagamento, subscrever serviços online, andar de transportes públicos, pagar impostos, utilizar o MULTIBANCO. Com o MB WAY é possível fazer todos os pagamentos só com o telemóvel.

Os utilizadores preferem o MB WAY para enviar e receber dinheiro. Enviar e receber dinheiro por MB WAY é a forma mais fácil, rápida e segura. Através do MB WAY é possível confirmar a conta e o IBAN de onde vai ser realizada a transferência, assim como o nome do primeiro titular da conta destino.

Para celebrar o marco de 6 milhões de utilizadores o MB WAY levará a cabo uma campanha que reflete a forma como este serviço faz parte incontornável da vida e do dia a dia de todos os portugueses. Até ao final de outubro, a SIBS vai oferecer 6% de cashback em todas as compras efetuadas nos parceiros MB WAY e a oportunidade de adquirir dois MB WAY pulse pelo valor de um.

O MB WAY tem ainda diversas novidades no MB WAY UP!. Através do MB WAY UP! os utilizadores tem a possibilidade de adicionar cartões de fidelização, para que possam ter todos os seus cartões de cliente e respetivos descontos num único serviço. Para além dos cartões de fidelização, o MB WAY UP! garante ainda a possibilidade de os utilizadores terem ofertas em campanhas de cashback, desafios, e outros prémios sempre que fizerem compras MB WAY, quer seja através da app MB WAY ou através da apps dos bancos aderentes.

“A confiança dos portugueses é algo que nos deixa muito gratos e pela qual trabalhamos todos os dias, para fazer mais e melhor e continuar a inovar para simplificar a vida de todos”, afirma Madalena Cascais Tomé, CEO do Grupo SIBS.

“O MB WAY nasceu com o propósito de oferecer inovação, conveniencia, simplicidade e segurança. Hoje, para além disso, coloca Portugal na vanguarda do setor dos pagamentos europeus, e impulsiona os pagamentos no mercado europeu, rumo à interoperabilidade com outras soluções de pagamentos digitais europeias.”

Atualmente, o MB WAY disponibiliza mais de 15 operações através da app própria do serviço ou de uma das 14 apps bancárias que o disponibilizam, coloca a tecnologia e inovação ao serviço de causas com impacto na sociedade como o Ser Solidário, e garante o pagamento em qualquer loja mesmo que o telemóvel esteja desligado ou sem internet.

O MB WAY “Ser Solidário” é uma iniciativa na área de responsabilidade social que permite fazer e receber donativos de forma totalmente gratuita, para mais de 250 instituições de solidariedade, de forma fácil, segura e completamente transparente. A iniciativa “Ser Solidário” está disponível no MB WAY e também nos Caixas MULTIBANCO, e permirtiu angariar cerca de 4,2 M€ de donativos no último ano.

Para apoiar uma instituição, basta selecionar a entidade da lista de instituições apresentadas, definir o montante e o donativo está feito. Pode ainda apoiar causas concretas através do Voto Solidário. Em cada mês estão em destaque seis causas concretas, para as quais pode contribuir, e dessa forma votar. Para além dos donativos angariados para as causas em votação, a SIBS atribuir ainda um donativo adicional de 1500 euros para as duas causas com mais votos.

Agora é também possível fazê-lo de forma mais rápida através do mais recente dispositivo “MB WAY pulse Solidário”, uma versão solidária do MB WAY Pulse em formato de Multinho, a conhecida mascote do MULTIBANCO que permite aos utilizadores contribuírem para as instituições do Ser Solidário.

O MB WAY Pulse permite realizar pagamentos sem contacto em todos os terminais de pagamento da Rede MULTIBANCO, através de outros dispositivos wearables: o MB WAY Pulse band (pulseira), o MB WAY Pulse watchloop (presilha para o relógio), o MB WAY Pulse keychain (porta-chaves), o MB WAY Pulse tag (marcador para fio ou outro dispositivo).