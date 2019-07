Apresentações/Novidades Mazda MX-5 à descoberta da Galiza Atlântica Por

O Clube MX-5 Portugal deu continuidade ao seu habitualmente preenchido programa de atividades com um encontro que levou proprietários do mítico ‘roadster’ da Mazda até à vizinha Galiza.

Um passeio pela orla Atlântica da região espanhola a norte de Portugal Continental, que rumou às Ihas Cies – um cenário bucólico e natural frente à baía de Vigo.

Com esta rota o Clube MX-5 Portugal permitiu aos seus membros usufruírem de ‘cabelos ao vento’ de uma viagem à mais conhecida ilha do arquipélago Ons, que constituem o Parque Nacional das Ilhas Atlânticas da Galiza.

Um fim de semana diferente e inesquecível, onde os vários Mazda MX-5 ‘embarcaram’ numa caravana, que incluiu também uma travessia de barco para os participantes, que puderam assim conhecer uma parte do Parque Nacional e apreciar toda a sua beleza natural, incluindo a fauna e flora locais. Regressando-se a Vigo no final do dia, cada um pôde aproveitar o tempo disponível até ao jantar, em passeio pela cidade ou em repouso no conforto do hotel.

No domingo houve tempo para uma visita ao denominado Casco Vello – o centro histórico de Vigo – após a qual se ouviram de novo os motores dos MX-5 para o regresso a Portugal, onde em Ponte de Lima os participantes encerraram o encontro com um almoço, durante o qual se anunciou o local do próximo evento, a 14 de setembro, na região de Portalegre.