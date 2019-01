Motores Mazda consegue um novo recorde em Daytona Por

A mudança dos pneus Continental para os Michelin ajudou Oliver Jarvis e a Mazda a conseguirem um novo recorde na qualificação para as 24 Horas de Daytona, e dessa forma partirem da ‘pole position’ para a grande corrida deste fim de semana.

O britânico, tripulando o Mazda RT24-P # 77 – que divide com Tristan Nuñez, Timo Bernhard e René Rast – efetuou uma volta em 1m33,685s, superando em 2,3s a melhor marca do ano passado. Mais do que isso bateu em 0,190s o anterior recorde da pista, detido desde 1993 por P.J. Jones, aos comandos de um Toyota Eagle MKIII.

Na frente da grelha de partida Jarvis terá a seu lado Ricky Taylor, no Acura ARX-05 # 7, que o norte-americano partilha com Hélio Castroneves e Alexander Rossi, tendo gasto mais 0,188s que o britânico. E logo na segunda linha vamos encontrar mais um Acura da Penske, o # 6, de Juan Pablo Montoya, e o segundo Mazda, o # 55, Jonathan Bomarito, com o top cinco a ser completado pelo Cadillac DPi # 31 da Action Express confiado a Felipe Nasr, que divide a terceira fila do ‘grid’ com o Cadillac da Wayne Taylor Racing, a bordo do qual estarão Fernando Alonso e Kamui Kobayashi.

Em GTLM também houve um novo recorde, conseguido por Nick Tandy no Porsche 911 RSR # 911, que foi 0,326s mais rápido do que Jan Magnussen no Corvette C7-R, autor da ‘pole position’ da categoria no ano passado. A terceira melhor marca foi conseguida por Ryan Briscoe, no melhor dos Ford GTE.

Na categoria GTD, onde o brasileiro Marcos Gomes conseguiu a ‘pole’ e superou o anterior recorde da classe, conseguido pelo seu compatriota Daniel Serra, Pedro Lamy foi o sexto mais rápido no Ferrari 488 GT3 # 51 da Spirit of Race, que partilha Paul Dalla Lana, Mathias Lauda e Daniel Serra.