Mazda chama 640 mil carros à oficina por avarias nas válvulas dos motores diesel

O fabricante nipónico de veículos Mazda chamou hoje à oficina 640.000 automóveis a diesel em todo o mundo devido a problemas técnicos nas válvulas dos motores.

Os modelos afetados são o Mazda 3, o CX-5 e o CX-8, dos quais 230.000 carros serão revistos no Japão e outros 410.000 no resto do mundo, segundo confirmou à agência espanhola Efe um porta-voz da companhia.

O problema foi detetado nas molas das válvulas usadas nos motores a ‘diesel’ destes modelos, uma falha semelhante à que provocou uma outra chamada, na semana passada, da concorrente Subaru Motor e que afetou 400.000 veículos.

A maioria das fabricantes nipónicas no setor automóvel viram-se obrigadas a proceder recentemente a chamadas à revisão de milhares de veículos por causa de irregularidades nos seus procedimentos de inspeção ou defeitos em materiais e componentes dos seus fornecedores, problemas que tiveram um impacto significativo nos resultados do negócio.