Max Verstappen vence GP do Brasil em final incrível

Max Verstappen venceu o Grande Prémio do Brasil de Fórmula 1, que teve um final incrível com duas situações de ‘safety-car’ e a eliminação dos dois pilotos da Ferrari após colisão entre ambos.

Depois de dois terços de prova onde Verstappen dominou sem contestação, diante de um Lewis Hamilton que conseguiu surpreender Sebastian Vettel na largada, parecia que esta corrida só teria emoção na discussão de posições secundárias.

Só que a estratégia seguida por Red Bull e Mercedes fez com que o holandês antecipasse uma segunda paragem nas boxes quando o ‘safety-car’ saiu para a pista devido ao monolugar parado de Valtteri Bottas.

Hamilton não parou e no reatamento Verstappen atacou o britânico já com pneus macios novos no seu Red Bull. O Campeão do Mundo tentou reagir mas em vão, pois o # 33 recuperava o comando, acabando por ‘voar’ para a oitava vitória da sua carreira na F1.

Protestando com a sua equipa por não ter seguido a mesma estratégia do seu rival, Lewis Hamilton não iria enjeitar outra oportunidade para trocar os seus pneus com a prova neutralizada. Isso aconteceu quando Charles Leclerc e Sebastian Vettel se tocaram, quando o monegasco tentava ganhar a quarta posição ao seu companheiro de equipa.

Da colisão resultou a suspensão dianteira direta do Ferrari # 16 partida e o pneu traseiro direito do # 5 furado.

No reatamento Hamilton procurou mitigar a perda da liderança recuperando o segundo posto que entretanto passou a ser de Alexander Albon, acabando por tocar na traseira do Red Bull do tailandês fazendo-o entrar em pião e sair de pista. Ficava estragada a prova do piloto asiático, que no primeiro reatamento da corrida tinha brilhado ao ‘roubar’ a terceira posição a Vettel.

Da colisão de Hamilton com Albon resultaram danos no Mercedes # 44 e a perda do segundo posto para Pierre Gasly, que estava no sítio certo na altura certa para alcançar o seu melhor resultado de sempre na Fórmula 1 e aos comandos de um Toro Rosso. O Campeão do Mundo ainda tentou recuperar a posição mas o gaulês não o permitiu levando a melhor por pouco mais de um metro.

Os incidentes ocorridos na frente da prova também concorreram para Carlos Sainz Jr levar o melhor dos McLaren à quarta posição final. O espanhol conseguiu também o seu melhor resultado do ano, tal como as melhores posições para os Alfa Romeo de Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, quinto e sextos.

Daniel Ricciardo foi sexto, depois ter recuperado de uma penalização de cinco segundos devido a uma colisão com Kevin Magnussen, ‘salvando’ dois pontos à Renault, enquanto Lando Norris também se aproveitou dos percalços à sua frente para levar o segundo McLaren aos pontos.

Classificação final

1º Max Verstappen (Red Bull)

2º Pierre Gasly (Toro Rosso) + 6,077s

3º Lewis Hamilton (Mercedes) + 6,139s

4º Carlos Sainz Jr (McLaren) + 8,896s

5º Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) + 9,452s

6º Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) + 10,201s

7º Daniel Ricciardo (Renault) + 10,541s

8º Lando Norris (McLaren) + 11,204s

9º Sergio Perez (Racing Point) + 11,529s

10º Daniil Kvyat (Toro Rosso) + 11,931s