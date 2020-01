Fórmula 1 Max Verstappen renova com a Red Bull até 2023 Por

Max Verstappen não vai deixar a Red Bull Racing nas três próximas épocas, depois de ter sido anunciado a renovação de contrato do holandês com a equipa até 2023.

Max juntou-se à formação de Milton-Keynes em 2016, vindo da ‘irmã’ Toro Rosso, e desde logo começou a brilhar. Foram quatro grandes prémios no ano de estreia e uma primeira vitória histórica em Espanha.

Depois do êxito em Barcelona Verstappen somaria mais sete triunfos, dos quais três na época passada, a primeira da Red Bull equipada com motores Honda, e também a primeira em que o holandês tinha claramente o estatuto de primeiro piloto depois da saída de Daniel Ricciardo para a Renault.

Uma condução agressiva valeu-lhe algumas críticas mas também a fama de um estilo exuberante que reflete o talento inato que a equipa liderada por Christian Horner parece não querer deixar fugir.

“A Red Bull sempre acreditou em mim e deu-me a oportunidade para chegar à Fórmula 1”, comentou Max Verstappen a propósito desta renovação de contrato com a equipa, sublinhando: “Adoro trabalhar com toda a equipa e os progressos realizados com a Honda no ano passado dão-me uma motivação suplementar. Estou convencido que temos os meios para ganhar juntos”.