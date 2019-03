Fórmula 1 Max Verstappen reconhece o novo Red Bull “como um bom passo em frente” Por

A subida ao pódio na primeira corrida da Red Bull com o motor Honda é um resultado assinalável que até o próprio Max Verstappen reconhece.

O holandês esteve em destaque no Grande Prémio da Austrália de Fórmula 1, dando ao construtor japonês o seu primeiro pódio deste o GP de Inglaterra de 2008, quando Rubens Barrichello tinha sido terceiro em Silverstone aos comandos de um Honda oficial.

Para Verstappen o bloco V6 Turbo híbrido do fabricante nipónico foi tudo aquilo que não se esperava que fosse, sobretudo quando se viu o que a McLaren fez num passado recente, e não poupa elogios ao propulsor: “Para a Honda conseguir um primeiro pódio na era V6 é um começo fantástico. Bravo para eles. É um bom passo em frente em comparação ao ano passado. Quando comparo as velocidades de ponta com a Mercedes e a Ferrari fico contente”.

É certo que o holandês conquistou a terceira posição quando Sebastian Vettel estava com problemas no seu Ferrari, mas a forma como o piloto do Red Bull # 33 se aproximou rapidamente de Lewis Hamilton e chegou a ameaçar a segunda posição do britânico da Mercedes diz bem do vigor do novo conjunto de Milton-Keynes.

“No geral o motor trabalha muito bem, sem qualquer problema, o que é muito importante. Se me tivessem dito que terminaria 35 segundos à frente do primeiro Ferrari antes da corrida eu teria responderia ‘pois, pois’. Os testes de inverno não revelaram a verdadeira situação. Temos um bom carro”, conclui Max Verstappen.