Fórmula 1 Max Verstappen reclama por mais potência do motor Honda Por

A quarta posição no Grande Prémio de França, logo atrás dos pilotos da Mercedes e do Ferrari de Charles Leclerc foi pouco para as aspirações de Max Verstappen.

O holandês pede à Honda que torne os atuais motores da Red Bull Racing mais potente para poder lutar pelo pódio em todas as corridas.

Em Paul Ricard o construtor japonês surgiu com uma nova evolução na sua unidade de potência, mas Verstappen ainda não está contente, sendo que a pista francesa evidenciou algumas carências por parte do propulsor nipónico.

“Até a McLaren era muito rápida nas retas. Estou contente com o equilíbrio do carro, mas temos de continuar a trabalhar para continuarmos a ser competitivos. Precisamos de um motor mais potente”, enfatizou o titular do Red Bull # 33.

Durante o fim de semana, e antes da corrida, Max Verstappen tinha dito que os monolugares com motores Renault foram subitamente rápidos, particularmente na qualificação, devido a uma afinação ‘party mode’, que lhes davam mais uns ‘pozinhos’ de potência.

“Temos de ter algo para as próximas corridas. Vemos que a Renault conseguiu um notável ganho de potência, com um modo de funcionamento do motor”, afirmou o holandês em Paul Ricard.

O campeonato vai agora para a Áustria, onde a Red Bull corre ‘em casa’ e aonde tradicionalmente ocorrem muitos fãs de Verstappen que voam de propósito a partir da Holanda. Mas o piloto já avisou: “Não me vão dar um aumento de potência no motor, mas estou contente por ver os fãs, porque não espero milagres”, observou o piloto do Red Bull # 33.