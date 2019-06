Fórmula 1 Max Verstappen quebra ‘maré’ vencedora da Mercedes no Grande Prémio da Áustria Por

Max Verstappen venceu o Grande Prémio da Áustria de Fórmula 1, depois de uma ultrapassagem polémica a Charles Leclerc, o piloto que dominou a maior parte da corrida.

Caso se confirme o triunfo do holandês, ele será o primeiro da Red Bull com motores Honda, o que fará história na disciplina máxima do automobilismo. Isto depois de Verstappen ter ficado quase parado no momento da largada, sendo obrigado a uma grande recuperação para terminar na frente da corrida.

Largando da ‘pole position’ Lecler ‘saltou’ para o comando mal se acendeu o semáforo verde e aí permaneceu até às necessárias paragens nas boxes. Lewis Hamilton passou momentaneamente pelo comando antes de ter de realizar o seu ‘pit-stop’ e deixar Max Verstappen na frente. Quando holandês da Red Bull parou Leclerc regressou à liderança, e assim se manteve até duas voltas do final.

Um andamento verdadeiramente infernal, com a obtenção da volta mais rápida por várias vezes, permitiu a Verstappen deixar Sebastian Vettel e Lewis Hamilton para trás, antes do piloto do Red Bull # 33 atacar Valtteri Bottas e ganhar o segundo lugar ao finlandês com alguma facilidade.

A partir dessa altura Max voltou a forçar o andamento na tentativa de alcançar o líder, o que conseguiria a uma dezena de voltas do final. Iniciou-se então um duelo cerrado entre os dois. Após uma primeira ultrapassagem conseguida no gancho do Red Bull Ring, Charles Leclerc conseguiu recuperar o comando.

Max Verstappen não desistiu e na volta seguinte voltaria a tentar a ultrapassagem, mas desta vez sem deixar espaço de pista ao monegasco da Ferrari, não lhe permitindo responder ao ataque como o tinha feito na volta anterior. A partir daí o piloto holandês ‘voou’ para a vitória, mas a manobra ficou sobre o escrutínio dos comissários desportivos liderados por Tom Kristensen, que poderão penalizá-lo e entregar o triunfo ao piloto do Ferrari # 16.

Valtteri Bottas cortou a meta num tranquilo terceiro lugar, mas quando se pensava que Lewis Hamilton ia limitar as perdas com a obtenção da quarta posição, Sebastian Vettel fez questão de lhar ‘roubar’ perto do fim. Isto depois de uma prova algo errática, pontuada por duas visitas às boxes.

Lando Norris foi o melhor dos ‘outros’, depois de uma prova muito consistente, em que teve de batalhar bastante com Pierre Gasly, que no segundo Red Bull continua a estar muito longe do tipo de andamento que o seu companheiro de equipa consegue produzir.

Carlos Sainz Jr completou o bom resultado de conjunto da McLaren pelo segundo grande prémio consecutivo. Resultado positivo que a Alfa Romeo também conseguiu, já que Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi terminaram nos pontos, confirmando as boas indicações dadas na qualificação.

Classificação

1º Max Verstappen (Red Bull)

2º Charles Leclerc (Ferrari) + 2,724s

3º Valtteri Bottas (Mercedes) + 18,960s

4º Sebastian Vettel (Ferrari) + 19,610s

5º Lewis Hamilton (Mercedes) + 22,805s

6º Lando Norris (McLaren) + 1 volta

7º Pierre Gasly (Red Bull) + 1 volta

8º Carlos Sainz Jr (McLaren) + 1 volta

9º Kimi Raikkkonen (Alfa Romeo) + 1 volta

10º Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) + 1 volta