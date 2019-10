Fórmula 1 Max Verstappen parte da ‘pole’ no México e Bottas ‘bate forte’ Por

Max Verstappen colocou o melhor dos Red Bull na ‘pole-position’ do Grande Prémio do México de Fórmula 1, numa qualificação que terminou com um grande acidente de Valtteri Bottas.

O holandês confirmou aquilo que já mostrara na Q2, e realizou uma primeira tentativa na última fase da qualificação que o colocou no topo da tabela de tempos, quando bateu Charles Leclerc por 0,114s.

Depois Verstappen melhor na sua derradeira saída para a pista efetuando uma volta em 1m14,7587s – sendo o único a baixar da ‘casa’ de 1m15s, consolidando a primeira posição da grelha de partida para a corrida de domingo. Isto pouco antes de Bottas, na sua última tentativa para melhorar o seu registo, ‘bater forte’ na última curva do Circuito Hermanos Rodriguez.

Embora meio tonto, o finlandês saiu do Mercedes # 77 ‘pelo seu pé’, seguindo depois para a clínica do traçado mexicano a fim de ser observado como medida de precaução. Ficaria com o sexto tempo, bem atrás do seu companheiro de equipa Lewis Hamilton, que vai arrancar apenas de quarto, atrás dos Ferrari de Leclerc e Sebastian Vettel.

O monegasco ficou a 0,266s do tempo realizado por Verstappen, enquanto o alemão ficou a 0,412s do holandês da Red Bull, que face ao acidente de Bottas ficou com Alexander Albon no quinto lugar do ‘grid’.

Mais uma vez a Mclaren foi a melhor das outras equipas, logo atrás das três formações de topo, com Carlos Sainz a ser o sétimo mais rápido, três décimas mais rápido do que Lando Norris, o oitavo, sendo que a novidade foi o facto de Daniil Kvyat e Pierrs Gasly terem colocado os dois Toro Rosso na Q3 e fecharem o top dez.

Para tristeza do público mexicano Sergio Perez ficou ‘à porta’ da Q3, partindo para corrida de amanhã do 11º lugar, à frente dos dois pilotos da Renault, Nico Hulkenberg e Daniel Ricciardo.

Resultado da qualificação

1º Max Verstappen (Red Bull) 1m14,758s

2º Charles Leclerc (Ferrari) 1m15,024s

3º Sebastian Vettel (Ferrari) 1m15,170s

4º Lewis Hamilton (Mercedes) 1m15,262s

5º Alexander Albon (Red Bull) 1m15,336s

6º Valtteri Bottas (Mercedes) 1m15,338s

7º Carlos Sainz Jr (McLaren) 1m16,014s

8º Lando Norris (McLaren) 1m16,322s

9º Daniil Kvyat (Toro Rosso) 1m16,469s

10º Pierre Gasly (Toro Rosso) 1m16.586s