Fórmula 1 Max Verstappen o mais rápido nos primeiros treinos do Grande Prémio da Rússia Por

Max Verstappen foi o mais rápido no primeiro dia de treinos do Grande Prémio da Rússia de Fórmula 1, que domingo se disputa em Sochi, ao rodar em 1m33,162 na segunda sessão de treinos.

O holandês da Red Bull foi 0,335s mais rápido do que Charles Leclerc, que tinha dominado o treino matinal mas tinha sido mais lento um segundo que a marca agora conseguida por Verstappen.

Utilizando os pneus macios da Pirelli Leclerc liderou parte da sessão da tarde, mas ao cabo de 44 minutos o titular do Red Bull B13 # 33 conseguiria bater a marca obtida pelo monegasco da Ferrari.

Isto apesar do holandês saber que mesmo que consiga amanhã ser o mais rápido na qualificação não poderá largar da ‘pole position’ para a corrida de domingo, em virtude da penalização de cinco lugares na grelha de partida por troca de elementos do motor Honda do seu monolugar.

Contrariamente ao que sucedeu no treino da manhã Valtteri Bottas foi melhor representante da Mercedes, realizando a terceira melhor marca do dia, a 0,646s de Max Verstappen. Algo que o finlandês deve em grande parte ao facto de ser o mais rápido no setor intermédio da pista de Sochi.

Bottas conseguiu superar por 0,152 o seu companheiro de equipa, Lewis Hamilton, que desta feita se quedou pelo quarto registo, à frente de Sebastian Vettel, que conseguiu a sua melhor marca com pneus médios montados no Ferrari # 5.

Quando se esperava que o melhor dos ‘outros’ fosse Sergio Perez, Pierre Gasly superou o mexicano da Racing Point com a obtenção do sexto tempo, com Nico Hulkenberg e Lance Stroll a colocarem-se logo a seguir.

Quem não teve um dia muito bom foi Alex Albon. O tailandês da Red Bull ficou grande parte da segunda sessão retido nas boxes e só fez oito voktas, já que numa incursão fora da pista fez soltar-se o chão do seu monolugar, o que causou uma fuga de óleo. Regressou à ação para os 20 minutos finais e acabou por protagonizar um episódio com Lewis Hamilton na curva 3 do traçado russo, obrigando o Campeão do Mundo a desviar-se para não embater na traseira do RB13 # 23.

Kevin Magnussen também terminou o treino com o seu Haas ligeiramente danificado – ‘asa’ traseira – depois de um contacto com as barreiras.