Fórmula 1 Max Verstappen garante segunda 'pole' da carreira no Brasil

Max Verstappen vai partir para o Grande Prémio do Brasil de Fórmula 1, depois de ter conseguido a ‘pole-position’ para a corrida de domingo na qualificação de hoje.

O holandês da Red Bull realizou uma volta ao Autódromo de Interlagos em 1m07,5058s , batendo por 0,123s Sebastian Vettel, da Ferrari.

Lewis Hamilton teve de contentar-se com o terceiro lugar da grelha de partida para a corrida de amanhã, depois de gastar mais 0,191s do que Verstappen, enquanto Charles Leclerc, no segundo Ferrari ficou com o quarto tempo, a mais de duas décimas da ‘pole’.

No entanto quem vai largar da quarta posição do ‘grid’ vai ser Valtteri Bottas, por via da penalização ao monegasco, que trocou o motor do SF90 # 16. O finlandês da Mercedes dividirá assim a segunda fila da grelha com o seu companheiro de equipa.

Alexander Albon é promovido também ao quinto lugar do ‘grid’ com a penalização a Leclerc, partilhando desta vez a terceira fila com o piloto que foi substituir na Red Bull, Pierre Gasly.

Classificação

1º Max Verstappen (Red Bull) 1m07,508s

2º Sebastian vettel (Ferrari) 1m07,631s

3º Lewis Hamilton (Mercedes) 1m07,699s

4º Charles Leclerc (Ferrari) 1m07,728s

5º Valtteri Bottas (Mercedes) 1m07,874s

6º Alexander Albon (Red Bull) 1m07,935s

7º Pierre Gasly (Toro Rosso) 1m08,837s

8º Romain Grosjean (Haas) 1m08,854s

9º Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 1m08,984s

10º Kevin Magnussen (Haas) 1m09,037s