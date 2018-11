Fórmula 1 Max Verstappen diz que podia ter reagido pior no Brasil Por

Max Verstappen continua a ser controverso, nas suas atitudes mas também nas palavras. E agora afirma mesmo que podia ter reagido pior ao acidente que lhe custou a vitória no Grande Prémio do Brasil.

No Abu Dhabi, onde se encontra para disputar a última prova do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, no próximo fim de semana, o holandês da Red Bull Racing não esteve com ‘meias palavras’ e disse tudo o que lhe vai ‘na alma’ relativamente ao incidente com Esteban Ocon em Interlagos.

Verstappen chegou a empurrar o francês da Force India numa altercação após a corrida brasileira, o que lhe acabou por valer uma punição com a obrigado de prestar serviço comunitário. Mas tal não faz o jovem piloto holandês mudar a sua atitude relativamente ao que sucedeu na prova sul-americana.

Max estava a caminho daquela que seria a sua terceira vitória da época, e por isso não esquece o que aconteceu e faz mesmo questão de adiantar que não ‘enterra o machado de guerra’ com Ocon nos tempos mais próximos.

Para o piloto do Red Bull # 33 aquilo que o francês do Force India # 31 é indesculpável e até intencional, no sentido de beneficiar Lewis Hamilton e a Mercedes, que na altura seguiam na segunda posição. Além do mais classifica a resposta de Ocon à sua interpelação após a corrida como uma provocação.

“Não irei mudar nada do que fiz, porque queria que me pedisse desculpas e o que encontrei foi uma reação bastante diferente. Todos nós somos sensíveis e naquela altura tinha acabado de perder uma vitória. Pessoalmente estava mesmo calma. A minha reação poderia muito bem ter sido pior”, adiantou Max Verstappen na conferência de imprensa que antecedeu o Grande Prémio do Abu Dhabi.

O holandês reforçou a sua posição sobre a reação em Interlagos junto dos ‘media’: “Esperavam o quê de mim? Que erguesse o meu punho dizendo: Obrigado por me teres permitido terminar em segundo em vez de ganhar? Penso que tive uma reação normal. Vocês não sabem o que ele disse na pesagem. Viram-me empurrá-lo. Se conhecesse o teor da conversa teriam certamente outra visão do que aconteceu. Ele disse-me algo que eu não esperava. Pouco importa o que foi. Afinal de contas foi aquilo que realmente me enervou”.