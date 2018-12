Fórmula 1 Max Verstappen contente por ter Pierre Gasly como companheiro de equipa Por

Max Verstappen mostra-se satisfeito com a opção da Red Bull Racing por Pierre Gasly como substituto de Daniel Ricciardo.

O holandês diz que não percebe porque razão o australiano decidiu deixar a equipa e rumar à Renault, que é uma formação menos competitiva.

“Ele já se tinha comprometido com Dietrich Mateschitz, o grande patrão da Red Bull, por isso não percebo a sua decisão. Ninguém na equipa a percebe. Mas nunca falei com ele sobre o assunto – não é um problema meu”, afirma Verstappen.

Há quem diga que Ricciardo deixou a Red Bull Racing com receios sobre a competitividade do motor Honda, mas outros consideram que o que motivou a saída do piloto de Perth foi o cada vez maior foco da equipa de Milton-Keynes em Max Verstappen.

Mas o holandês de 21 anos defende-se: “No final não me cabe a mim dizer sim ou não. Essa decisão não é minha. Mas claramente que lhes digo o que funciona ou o que não funciona. Não vou mencionar nomes, mas estou contente de que Pierre Gasly tenha vindo para a equipa. Ele é simpático e muito rápido, mas também não tenho medo dele. Não receio ninguém”.