Motociclismo Maverick Viñales o mais rápido nos primeiros treinos de MotoGP na Holanda Por

Maverick Viñales foi o mais rápido no primeiro dia de treinos para o Grande Prémio da Holanda de MotoGP, que domingo se disputa no Circuito de Assen.

Depois de Fabio Quartararo ter sido o mais veloz na sessão matinal mas rodar em 1m33,909s, Viñales conseguiu superar o francês da Petronas Yamaha e rodar mais de um segundo mais rápido.

O espanhol da Yamaha efetuou uma volta em 1m32,638s, batendo por 0,180s Quartararo, na segunda sessão, realizada esta tarde, e que foi mais rápida, devido à temperatura do asfalto, num treino onde foi notada a ausência de Jorge Lorenzo.

Aliás as Honda não estiveram muito velozes e o seu melhor representante foi Marc Marquez, e mesmo assim assinando apenas o sétimo tempo. Muito melhor estiveram as Ducati, com Danilo Petrucci a ser o terceiro mais rápido, a 0,314s, diante do seu companheiro de equipa Andrea Dovizioso, 0,271s mais lento.

Alex Rins, na melhor das Suzuki, e Andrea Iannone, na melhor das Aprilia, também estiveram melhor do que os pilotos da marca da asa dourada, ao realizarem o quinto e o sexto tempo, respetivamente, e quase e dois segundos do mais rápido.

Já as KTM foram relativamente as mais lentas, com Pol Espargaro a quedar-se pelo 15º tempo, Johann Zarco com o 17º registo e Miguel Oliveira 20º, só à frente do seu companheiro de equipa Hafizh Syahrin.