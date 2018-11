Motociclismo Maverick Viñales o mais rápido e Miguel Oliveira a aprender Por

Depois de no primeiro dia de testes de pré-temporada do MotoGP em Valência ter sido Andrea Dovizioso o mais rápido, pertenceu a Maverick Viñales esse estatuto na segunda jornada.

Já Miguel Oliveira foi o mais lento em pista, mas ainda no seu segundo dia numa moto da categoria ‘rainha’ do motociclismo mundial o piloto português procurou assimilar o mais possível a experiência que está a ter aos comandos da KTM # 88 da equipa Tech3.

Oliveira não se livrou de um susto numa das suas saídas para a pista, mas conseguiu evitar a queda, e prosseguindo o seu trabalho de adaptação a uma máquina muito mais potente daquela a que estava habituado em Moto2.

No total o piloto de Almada completou 45 voltas, aproveitando o facto do Circuito Ricardo Tormo já se encontrar seco, contrariamente ao que sucedeu na véspera. Miguel Oliveira completou 79 voltas aos comandos da RC16 no cômputo dos dois dias, a primeira sessão de testes de preparação para o MotoGP de 2019.

Francesco Bagnaia, o rival do vice-campeão em Moto2, saiu-se melhor, é certo, sendo o melhor estreante aos comandos da Ducati da Pramac Racing, mas as motos da equipa italiana também foram mais velozes ao longo desta época de MotoGP do que as KTM da formação oficial .

Em termos absolutos foi Maverick Viñales quem dominou, com uma volta em 1m30,757s, com o espanhol da Yamaha – que não evitou uma queda sem consequências – a deixar a 0,133s o seu adversário mais próximo, Andrea Dovizioso, da Ducati.

O Campeão do Mundo, Marc Marquez, mesmo com a lesão no ombro, levou a melhor a Honda # 93 ao terceiro tempo, a 0,154s de Viñales, com Jack Miller e Danilo Petrucci, ambos em Ducati, a completarem o lote dos cinco mais rápidos.