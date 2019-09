Motociclismo Maverick Viñales garante ‘pole position’ e Miguel Oliveira parte de 19º em Misano Por

Maverick Viñales confirmou as indicações que tinha dado na sexta-feira, quando foi o mais rápido nos treinos livres e garantiu a ‘pole position’ para o Grande Prémio de San Marino de MotoGP.

O piloto espanhol da Yamaha só garantiu a primeira posição da grelha de partida para a corrida de amanhã em Misano nos últimos instantes da segunda qualificação, depois de realizar uma volta em 1m31,255s.

Viñales ‘roubou’ aquela que seria a primeira ‘pole’ da KTM, pois a instantes do final da Q2 era um surpreendente Pol Espargaro que estava no topo da tabela de tempos. O piloto da # 44 acabaria por ser batido por 0,295s.

Ainda assim o feito de Pol foi festejado por toda a equipa KTM, pois o espanhol vai largar da primeira fila do ‘grid’ para a prova de domingo, que é completada por Fabio Quartararo, 0,306s mais lento do que Maverick Viñales, depois do francês da SRT Petronas ter liderado a tabela de tempos durante grande parte da sessão.

Esta segunda qualificação foi ainda marcada por um pequeno incidente no final, quando Marc Marquez e Valentino Rossi se desentenderam na sua derradeira volta lançada. O Campeão do Mundo vai partir para a corrida de amanhã apenas da quarta posição da grelha, tendo sido batido quer por Viñales, e Espargaro e Quartararo, mas também por Franco Morbidelli, na segunda Yamaha da SRT Petronas.

Já Miguel Oliveira realizou o nono tempo na primeira qualificação e vai largar para a corrida de amanhã da 19ª posição da grelha de partida. O piloto português da Red Bull Tech3 realizou a nona marca na primeira qualificação, dominada por outro piloto KTM, Johann Zarco, que assim conseguiu o seu ‘passaporte’ para a Q2.

Juan Mir acompanhou o francês da KTM à segunda qualificação ao gastar mais apenas mais três décimas na segunda Suzuki, contrariamente a Cal Crutchlow, autor apenas do quarto registo da sessão, partindo para a prova de domingo do 14º lugar do ‘grid’ com a Honda # 35 da LCR.