Motociclismo Maverick Viñales faça chuva ou faça sol na Austrália Por

Maverick Viñales liderou a tabela de tempos nos treinos livres do Grande Prémio da Austrália de MotoGP, realizados esta sexta-feira no Circuito de Phillip Island.

O espanhol da Yamaha dominou ambas as sessões, a primeira à chuva e a segunda com o piso seco, baixando em cerca de dez segundos a sua marca, ao rodar em 1m28,824s no treino da tarde.

Andrea Dovizioso foi quem mais próximo rodou que Viñales, gastando mais 0,496s do que o piloto da Yamaha # 12, enquanto Cal Crutchlow, que chegou a ser segundo na tabela de tempos, acabou com o terceiro registo, a 0,501s da melhor marca.

Danilo Petrucci confirmou o bom andamento das Ducati e realizou o quarto registo, a apenas três milésimas de Cructhlow, com Jack Miller a completar o lote dos cinco mais rápidos na Ducati da Pramac.

Valentino Rossi chegou a rodar entre os melhores em seco, mas não conseguiu repetir o andamento no piso molhado da manhã e concluiu o dia com o sétimo tempo, atrás do Campeão do Mundo, Marc Marquez, que desta vez deixou a Cal Crutchlow o estatuto de melhor representante das Honda.

Já Miguel Oliveira começou o dia com um excelente desempeno à chuva, efetuando o nono tempo, mas à tarde, com a pista seca, quedou-se pelo 20º registo, a dois segundos e meio de Maverick Viñales.