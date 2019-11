Motociclismo Maverick Viñales ‘esmagador’ no MotoGP na Malásia Por

Maverick Viñales alcançou um triunfo inquestionável no Grande Prémio da Malásia de MotoGP, que hoje se disputou no Circuito de Sepang.

O espanhol da Yamaha quase fez esquecer a forma como Fabio Quartararo tinha conquistado a ‘pole-position’ na qualificação.

Viñales impôs-se concludemente numa prova que dominou por completo, e onde o outro ponto de interesse foi a grande recuperação efetuada por Marc Marques, que depois da aparatosa queda sofrida no sábado conseguiu ascender da 11ª posição em que partiu até ao segundo posto final.

Quase se pode dizer que à parte de Viñales, que ‘pulou’ para o comando depois de no arranque Jack Miller ter sido o mais lesto, a corrida teve como epicentro a ascensão de Marquez e a regressão de Quartararo, que viria progressivamente a descer na classificação para terminar numa mais modesta sétima posição.

E o Campeão do Mundo chegou ao segundo posto relativamente cedo, à terceira volta, depois de suplantar Miller. Mas Viñales estava simplesmente imparável, mesmo para o titular da Honda # 93, que teve mesmo de se contentar com a segunda posição, pois o homem da Yamaha # 12 conseguiria impor-se com três segundos de vantagem.

À terceira posição acabaria por ascender Andrea Dovizioso, ainda que o italiano da Ducati tivesse que defender com ‘unhas e dentes’ o último lugar do pódio de um Valentino Rossi muito forte na segunda metade da corrida. O piloto da Yamaha # 46 fez tudo para destronar o seu compatriota mas acabaria por ter de se contentar com o quarto lugar final.

Numa prova em que Miguel Oliveira não pôde alinhar devido às fortes dores nos pulsos, Alex Rins também teve uma segunda metade de prova mais consistente, levando a melhor das Suzuki à quinta posição. Isto depois de ‘sobreviver’ a um susto depois de sofrer um toque de Jack Miller na fase inicial da corrida.

Se Quartararo partiu da ‘pole’ o melhor representante da SRT Petronas Yamaha acabou por ser Franco Morbidelli, na sexta posição, diante do seu companheiro de equipa, sendo que atrás dos dois terminou um feliz Miller, pois o australiano podia não ter concluído a corrida depois do seu contacto na Suzuki de Rins.

Classificação final

1º Maverick Viñales (Yamaha) 40m14,632s

2º Marc Marquez (Ducati) + 3,059s

3º Andrea Dovizioso (Ducati) + 5,611s

4º Valentino Rossi (Yamaha) + 5,965s

5º Alex Rins (Suzuki) + 6,350s

6º Franco Morbidelli (Yamaha) +9,993s

7º Fabio Quartararo (Yamaha) + 12,864s

8º Jack Miller (Ducati) + 17,252s

9º Danilo Petrucci (Ducati) + 19,773s

10º Joan Mir (Suzuki) + 22,854s