Motociclismo Maverick Viñales confirma ‘pole’ na Austrália e Miguel Oliveira de fora Por

A qualificação do Grande Prémio da Austrália de MotoGP acabou por ser cancelada devido aos fortes ventos que causaram uma violenta queda de Miguel Oliveira no quarto treino livre.

Curiosamente se o português não foi considerado apto, Fabio Quartararo foi, depois da sua queda no primeiro treino de sexta-feira. E o francês saiu-se muito bem, porque acabou por garantir o segundo lugar na grelha de partida para a corrida de amanhã.

Depois de ter sido um dos dois pilotos apurados na Q1, Quartararo mostrou a sua competitividade ao ficar a pouco mais de cinco décimas de Viñales – o único piloto a conseguir rodar abaixo de 1m29s. Isto depois do espanhol da Yamaha ter garantido a ‘pole’ com uma volta ao Circuito de Phillip Island em 1m28,492s.

Marc Marquez tudo fez para bater os dois pilotos das Yamaha, mas o Campeão do Mundo acabaria a mais de sete décimas de Maverick Viñales e a pouco mais de uma décima de Fabio Quartararo. O que talvez tenha contribuído para um percalço mesmo no final da segunda qualificação, quando quase perdeu o controlo da sua Honda na primeira curva do traçado situado a sul de Melbourne.

Valentino Rossi bem tentou imitar o seu companheiro de equipa, mas o italiano da Yamaha teve de contentar-se com o quarto lugar da grelha, dividindo a segunda linha da grelha de partida com Danilo Petrucci, na melhor das Ducati, e com Cal Crutchlow, na segunda melhor das Honda.

Já Miguel Oliveira nem sequer participou na primeira qualificação, já que os efeitos da queda no quarto treino livre fizeram-se sentir, e no exame médico da manhã deste domingo o piloto português da Red Bull Tech3 não foi considerado apto para correr.

Os hematomas nas mãos, os inchaços e as dores na mesma explicam esta ausência, tendo agora uma semana para recuperar para poder voltar a competir, desta feita no Grande Prémio da Malásia.

Resultado da qualificação

1º Maverick Viñales (Yamaha) 1m28,492s

2º Fabio Quartararo (Yamaha) 1m29,043s

3º Marc Marquez (Honda) 1m29,216s

4º Valentino Rossi (Yamaha) 1m29,243s

5º Danilo Petrucci (Ducati) 1m29,339s

6º Cal Crutchlow (Honda) 1m29,535s

7º Aleix Espargaro (Aprilia) 1m29,558s

8º Andrea Iannone (Aprilia) 1m29,615s

9º Jack Miller (Ducati) 1m29,615s

10º Andrea Dovizioso (Ducati) 1m29,667s