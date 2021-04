Nas Notícias MatosinhosHabit homenageia profissionais do combate à pandemia com mural artístico Por

A MatosinhosHabit, como forma de agradecimento a todos os profissionais que estiveram na linha da frente no combate à covid-19, criou um mural artístico no muro envolvente ao Centro Incentivar a Partilha (Cruz de Pau – Matosinhos).

No mês em que se assinala um ano de pandemia no nosso país, a MatosinhosHabit, em parceria com a Câmara Municipal de Matosinhos e o Centro Incentivar a Partilha (CIaP), promoveu a criação de um mural artístico numa parede no centro da malha urbana de Matosinhos.

Da autoria do artista matosinhense Paulo Boz, o mural localiza-se no conjunto habitacional Cruz de Pau, mais precisamente no muro do Centro Incentivar a Partilha, e pretende ser uma memória viva de quem esteve no combate à pandemia do novo coronavírus.

Tiago Maia, administrador da MatosinhosHabit, sublinha que o objetivo foi “acima de tudo, prestar homenagem a quem esteve sempre ao nosso lado, a defender-nos de um ‘vírus desconhecido’ e que nunca baixou os braços perante a adversidade”.

“Queremos que este mural perpetue assim o nosso agradecimento público e tributo ao espírito de serviço e resiliência de todos os profissionais no nosso país, não apenas os relacionados com o setor da saúde, mas também de outras áreas nomeadamente, bombeiros, polícias, profissionais de limpeza, entre muitos outros”, diz.

A cerimónia de apresentação do mural decorreu hoje, com a presença do administrador da MatosinhosHabit, Tiago Maia, do vereador do Ambiente, Correia Pinto, e da Proteção Civil, José Pedro Rodrigues, de responsáveis do CIaP, da Rede Ambiente e de elementos da Polícia Municipal e de várias corporações de bombeiros locais