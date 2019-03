Motores Matilde Fidalgo vence Girls on Track em Le Mans Por

Matilde Fidalgo foi uma das vencedoras na Final do Girls on Track em Le Mans (França). A jovem de 16 anos foi uma das seis escolhidas entre as 27 participantes para participarem no Traning Camp da FIA.

A iniciativa da Federação Internacional do Automóvel visa preparar as jovens piloto para uma carreira no automobilismo, e o que Matilde conseguiu foi um feito notável, depois das fases de seleção em Portugal para raparigas sem qualquer experiência no karting.

Para além da brilhante vencedora, a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting levou mais duas finalistas, Inês Moreira e Carolina Trindade, que tiveram igualmente um excelente desempenho. Valeu no entanto a experiência de poder participar num programa que juntou 27 jovens provenientes de nove países europeus.

Matilde Fidalgo já tinha dado nas vistas nas fases de seleção em Portugal, tendo sido a melhor das candidatas que se apresentaram em Matosinhos, depois também em Cascais e finalmente em Leira, pelo em Le Mans só confirmou o seu valor.

“Estou muito feliz por ter conseguido atingir o meu objetivo. Foi uma experiência única. Os treinos na academia e conduzir pela primeira vez um kart de competição foi o ponto alto daqueles dias. Agora espero ansiosamente pelo Training Camp e por conseguir ser no futuro uma piloto profissional”, referiu a jovem portuguesa.

Para Ni Amorim, presidente da FPAK, este êxito de Matilde Fidalgo não foi totalmente inesperado: “Desde o início que sabíamos que a Matilde tinha características muito especiais e invulgares para quem não tinha experiência. A determinação com que sempre enfrentou os desafios e a capacidade de se focar no objetivo que pretendia atingir levaram-nos a acreditar que chegaria longe. E já chegou. Esta é a sua primeira grande conquista”.

Ficou deste já a promessa da entidade federativa nacional tudo fazer para ajudar a jovem, “não só a dar os primeiros passos no karting, como a desenvolver uma carreira bem sucedida”.