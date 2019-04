Motores Matilde Fidalgo contente com a estreia em Fátima e sempre a aprender Por

Aos 16 anos Matilde Fidalgo estou-se no Campeonato de Portugal de Karting. Um sonho tornado realidade graças à iniciativa da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) The Girls On Track.

E a jovem piloto, que em Fátima competiu na exigente categoria X30 pela primeira vez, assimilou cada momento do fim de semana. Inimaginável para quem, há alguns meses, nem sabia o que era conduzir um kart.

O triunfo no The Girsl On Track, que teve como ponto alto ser competitiva na final europeia em Le Mans (França), abriu as portas da competição a Matilde, que em Fátima voltou a destacar-se, num fim de semana onde a chuva foi uma inconstante, colocando desafios ao nível das escolhas de pneus.

Apesar das dificuldades, a jovem lisboeta conseguiu o sétimo tempo nos treinos, atrás do seu irmão gémeo Martim Fidalgo, que também se estreava no karting de competição. Depois Matilde voltou a brilhar com a pista molhada na primeira ‘manga’ de qualificação, onde rodou metade da corrida no terceiro lugar, vindo a terminar no nono posto quando a pista começou a secar, apesar de um problema no cabo do acelerador.

No domingo a jovem piloto apoiada pela FPAK foi 12ª na derradeira ‘manga’ de qualificação, antes de concluir a primeira final da sua carreira na mesma posição.

A satisfação era o sentimento dominante de Matilde Fidalgo após esta primeira prova no campeonato português: “Fiquei muito contente com esta estreia e tenho de agradecer o apoio da FPAK, porque nunca me imaginei a correr no Campeonato de Portugal. Andar nos primeiros lugares, como aconteceu na primeira ‘manga’, foi algo que me deixou muito feliz”.

“E mesmo se as últimas corridas foram mais difíceis, fiquei com vontade de repetir a experiência em Leiria. Sei que ainda estou a aprender, mas gostei muito deste desafio”, acrescentou a jovem piloto, que vai integrar o FIA Drivers Camp e poder também acompanhar ao vivo uma prova do FIA WTCR, para tomar contacto com o ambiente e os bastidores da competição ao mais alto nível.