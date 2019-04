Matheus nos convocados do Braga oito meses depois, Dyego Sousa de fora

O treinador do Sporting de Braga convocou hoje Matheus, Diogo Figueiras e Fábio Martins para o jogo no estádio do Feirense, sábado, da 30.ª jornada da I Liga de futebol, mas não conta com o lesionado Dyego Sousa.

O grande destaque é a chamada do guarda-redes brasileiro Matheus, que, no final de agosto do ano passado, sofreu uma rutura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e, cerca de oito meses depois, está de volta aos eleitos de Abel Ferreira, por troca com Marafona.

O técnico dos minhotos convocou também Diogo Figueiras e Fábio Martins, jogadores muito pouco utilizados esta época, em especial o primeiro, com participação em apenas quatro jogos, o último dos quais em pouco mais de cinco minutos, na receção ao Desportivo das Aves (3-1), na terceira jornada, em 26 de agosto de 2018.

Baixa importante, devido a lesão, é a do melhor marcador da equipa, Dyego Sousa, que se junta a Marcelo Goiano, Lucas, Ricardo Ferreira, Raul Silva e Ailton no lote de lesionados do plantel bracarense.

O Sporting de Braga, quarto classificado da I Liga, com 61 pontos, e o Feirense, 18.º e último, com 15, defrontam-se no sábado, às 18:00, no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira, em jogo da 30.ª jornada da prova.

Lista dos 18 convocados:

– Guarda-redes: Tiago Sá e Matheus.

– Defesas: Diogo Figueiras, Bruno Viana, Pablo, Murilo.

– Médios: Claudemir, Ryller, Palhinha, João Novais, Trincão, Esgaio, Fransérgio, Fábio Martins e Xadas.

– Avançados: Wilson Eduardo, Ricardo Horta, Paulinho.