Marquez o mais rápido em testes encurtados pela chuva

Um dia depois de ter caído novamente e deslocado um ombro, Marc Marquez foi o mais rápido num segundo dia de testes de MotoGP em Jerez marcado pelas instáveis condições climatéricas.

Os pilotos não puderam rodar muito, até porque a sessão começou meia hora depois do previsto, sendo que Fabio Quartararo – que continuou a avaliar o motor da Yamaha para 2020 – estabeleceu o primeiro tempo de referência; 1m39,342s.

Marquez superou o francês da SRT Petronas quase de imediato, utilizando a Honda deste ano – 1m37,820s, sendo 17 milésimas mais rápido do que Alex Rins, que foi o segundo mais rápido do dia na melhor das Suzuki.

Depois de 45 minutos de inatividade começou a cair uma chuva miudinha sobre o traçado andaluz. O que foi aproveitado por vários pilotos, nomeadamente Iker Lecuona, na KTM da Tech3, Brad Binder na KTM oficial e Alex Marquez na Honda LCR, para rodar nessas condições. O mesmo se passou com Valentino Rossi na Yamaha oficial e Franco Morbidelli, na segunda M1 da SRT.

A tabela de tempos não se alteraria, com Joan Mir a secundar muito bem o seu companheiro de equipa na Suzuki ao obter a terceira marca do dia, a 0,139s de Marc Marquez, enquanto Maverick Viñales se quedou pelo quarto registo, também a mais de uma décima do melhor tempo.

Fabio Quartararo completou o top cinco da jornada, diante da melhor Ducati, de Andrea Dovizioso, que se intrometeu entre as duas Yamaha da SRT. Pol Espargaro, na melhor das KTM, rubricou o nono tempo do dia.