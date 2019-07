Motores Maro Engel coloca Mercedes na ‘pole position’ para as 24 Horas de Spa Por

Maro Engel bateu por uma margem mínima Laurens Vanthoor para colocar o seu Mercedes AMG GT3 na ‘pole position’ para as 24 Horas de Spa-Francorchamps, que este fim de semana se disputam no famoso circuito belga.

Ao volante do carro # 4 da Black Falcon – que divide com o seu compatriota Luca Stolz e com o holandês Yelmer Buurman – o piloto alemão realizou uma volta ao traçado das Ardenas em 2m18,588s, conseguindo pela segunda vez na sua carreira partir do primeiro lugar da grelha de partida para a prova ‘rainha’ do Blancpain GT Endurance Series.

No Porsche 911 GT3-RS da KÜS Team 75 Bernhard – que partilha com Earl Bamber e Timo Bernhard, Laurens Vanthoor esteve durante algum tempo com a ‘pole’ provisória, mas acabou por perdê-la por 17 milésimas de segundos.

Davide Rigon colocou o seu Ferrari 488 GT3, da SMP Racing, na terceira posição do ‘grid’, à frente do Porsche 911 GT3-RS da Rowe Racing, enquanto Daniel Serra, completou o top cinco da super pole no Ferrari 488 GT3 da HubAuto Corsa.