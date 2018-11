Nacional Mariza emociona-se a falar do filho: “Sinto-me culpada por não estar tão presente” (vídeo) Por

A fadista Mariza é a convidada do programa ‘Conta-me Como És’, da TVI, onde falou sobre o pequeno Martim. A artista revelou sentir-se “culpada por não estar tão presente” na vida do filho. Veja o vídeo.

A conversa com Fátima Lopes vai ser transmitida este sábado, dia 10, mas a TVI já revelou alguns excertos.

Num pequeno vídeo partilhado nas redes pela estação de Queluz, Mariza fala do filho, Martim, de 7 anos, fruto do casamento com António Ferreira.

“Às vezes sinto-me culpada por não estar tão presente na vida do meu filho. Mas a vida é como é…”, confessou, visivelmente emocionada.

Num outro excerto, a fadista revelou que se emociona por estar a viver o “sonho que o pai projetou”.

Veja o vídeo.