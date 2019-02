Benfica Marítimo tentou Félix… mas chegou Lage “e deixou de ser possibilidade” Por

O presidente do Marítimo, Carlos Pereira, revelou em declarações ao Diário de Notícias da Madeira que o avançado João Félix esteve em vias de reforçar o clube insular, num empréstimo que “esteve apalavrado”. No entanto, o jogador afirmou-se no onze de Bruno Lage e o negócio acabou por ficar sem efeito.

“O João Félix foi um dos nomes que estiveram em cima da mesa e até ficou apalavrado. De repente, começou a jogar, nunca mais saiu da equipa e deixou de ser uma possibilidade”, contou Carlos Pereira, presidente do Marítimo, em declarações ao Diário de Notícias da Madeira, reproduzidas pelo Record.

Além de João Félix, Carlos Pereira revela que tentou o empréstimo do defesa-central Ferro e a compra em definitivo do médio Alfa Semedo, que acabou por rumar ao Espanhol de Barcelona por empréstimo do Benfica, sem opção de compra por parte dos catalães.

Atualmente, Ferro e Félix têm sido aposta de Lage, no onze principal da equipa da Luz. O avançado está entre os jogadores mais utilizados pelo novo técnico encarnado, enquanto o defesa entrou na equipa após a lesão de Jardel.

Recorde-se que Rui Vitória lançou o jovem avançado na equipa, mas João Félix alternava a rara titularidade com a bancada, fora dos convocados (num plantel que ainda contava com Castillo e Ferreyra).

Com o anterior técnico, Félix jogava encostado ao lado esquerdo do ataque, num 4x3x3. Bruno Lage reformulou o sistema tático e deu mais liberdade ao jogador, que se afirmou no onze encarnado.

A ‘explosão’ de Félix deu-se em poucas semanas. E durante o mercado de inverno (Rui Vitória deixou a Luz no início de janeiro) o avançado não tinha o estatuto de imprescindível, que entretanto conquistou.